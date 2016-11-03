Правоохоронці вилучили арсенал зброї у жителя Луцька
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Правоохоронці вилучили у жителя Луцька арсенал зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Волинської області.
Сьогодні, 3 листопада, вранці в одній із квартир багатоповерхівки в Луцьку правоохоронці виявили та вилучили в 20-річного місцевого жителя зброю та боєприпаси, які той зберігав без передбаченого законом на те дозволу.
“У помешканні громадянина правоохоронці вилучили два пістолети, дві помпові рушниці, а також мисливський обріз та набої. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України та обрання щодо правопорушника міри запобіжного заходу”, — зазначив керівник ГУНП у Волинській області Петро Шпига.
Окрім зброї та боєприпасів поліція вилучила в лучанина, зокрема, три комплекти військового одягу, глушник до пістолета та чорні маски з прорізами для очей.
Вилучені зброю та боєприпаси передадуть на експертизу до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.