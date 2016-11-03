Правоохранители изъяли арсенал оружия у жителя Луцка

Сегодня, 3 ноября, утром в одной из квартир многоэтажки в Луцке правоохранители обнаружили и изъяли у 20-летнего местного жителя оружие и боеприпасы, которые тот хранил без разрешения.

"В доме гражданина правоохранители изъяли два пистолета, два помповых ружья, а также охотничий обрез и патроны. Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины и избрании в отношении правонарушителя меры пресечения", - отметил руководитель ГУНП в Волынской области Петр Шпига.

Кроме оружия и боеприпасов полиция изъяла в Луцка, в частности, три комплекта военной одежды, глушитель к пистолету и черные маски с прорезями для глаз.

Изъятые оружие и боеприпасы передали на экспертизу в Волынский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.