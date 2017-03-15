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Правоохоронці вилучили арсенал зброї і наркотики у мешканця Хмельниччини

Київ • УНН

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ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Під час обшуків, проведених у будинку та на дачі у 49-річного мешканця Кам’янця-Подільського, правоохоронці вилучили бойову гранату, велику кількість набоїв, пістолети і навіть пакет марихуани. Про це повідомили кореспонденту УНН у СК ГУНПУ у Хмельницькій області.

Сьогодні, 15 березня, поліцейські Кам’янця-Подільського та району провели низку санкціонованих обшуків у будинку та на дачі 49-річного жителя райцентру.

Під час в будинку, розташованому по вулиці Князів Коріатовичів у Кам’янці-Подільському, правоохоронці виявили та вилучили бойову гранату “Ф-1”, два пістолети, саморобний пристрій для відстрілу набоїв та власне набої у кількості більше 80 штук. Крім того, у будинку виявили ще й пакет з марихуаною.

Також було проведено обшук у дачному будинку цього ж чоловіка, розташованому в одному із сіл району, де правоохоронці виявили ще більше 80 набоїв. Усе вилучене направили на експертизу. Наразі працівники поліції з’ясовують походження вилученої зброї та боєприпасів.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, 13 березня на Кіровоградщині правоохоронці припинили діяльність нарколабораторії, яку організували двоє мешканців обласного центру.

Українські Національні Новини

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