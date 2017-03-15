Правоохранители изъяли арсенал оружия и наркотики у жителя Хмельницкой области
Киев • УНН
ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 марта. УНН. Во время обысков, проведенных в доме и на даче у 49-летнего жителя Каменец-Подольского, правоохранители изъяли боевую гранату, большое количество патронов, пистолеты и даже пакет марихуаны. Об этом сообщили корреспонденту УНН в СК ГУНПУ в Хмельницкой области.
Сегодня, 15 марта, полицейские Каменец-Подольского и района провели ряд санкционированных обысков в доме и на даче 49-летнего жителя райцентра.
Во время в доме, расположенном по улице Князей Кориатовичей в Каменце-Подольском, правоохранители обнаружили и изъяли боевую гранату "Ф-1", два пистолета, самодельное устройство для отстрела патронов и собственно патроны в количестве более 80 штук. Кроме того, в доме обнаружили еще и пакет с марихуаной.
Также был проведен обыск в дачном доме этого же мужчины, расположенном в одном из сел района, где правоохранители обнаружили еще более 80 патронов. Все изъятое направили на экспертизу. Сейчас сотрудники полиции выясняют происхождение изъятого оружия и боеприпасов.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.
Напомним, 13 марта в Кировоградской области правоохранители прекратили деятельность нарколаборатории, которую организовали двое жителей областного центра.