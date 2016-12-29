Правоохоронці викрили розкрадання бюджетних коштів посадовцями Херсонської ТЕЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. У Херсоні співробітники Служби безпеки України викрили схему системного привласнення державних коштів в особливо великих розмірах посадовцями Херсонської ТЕЦ. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Правоохоронці встановили, що у 2015-2016 роках за надання послуг з проведення капітальних ремонтів на об’єктах державного підприємства двом комерційним структурам було перераховано майже 40 мільйонів гривень.
Під час перевірки, оперативники спецслужби з’ясували, що підприємці виконали не повний обсяг робіт, зазначений в угоді. За попередніми підрахунками, сума збитків завданих держпідприємству складає майже п’ять мільйонів гривень.
Під час обшуків у приміщеннях Херсонської ТЕЦ та в офісах комерційних установ, співробітники СБ України вилучили документацію, яка підтверджує причетність посадовців ТЕЦ до привласнення та легалізації державних коштів, “чорну” бухгалтерію щодо витрат привласнених фінансових ресурсів та готівку.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 2 ч. 364 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.