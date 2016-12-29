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Правоохранители разоблачили хищение бюджетных средств должностными лицами Херсонской ТЭЦ

Правоохранители разоблачили хищение бюджетных средств должностными лицами Херсонской ТЭЦ

Киев • УНН

 • 8913 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему системного присвоения государственных средств в особо крупных размерах должностными лицами Херсонской ТЭЦ. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что в 2015-2016 годах за оказание услуг по проведению капитальных ремонтов на объектах государственного предприятия двум коммерческим структурам было перечислено почти 40 миллионов гривен.

Во время проверки оперативники спецслужбы выяснили, что предприниматели не выполнили полный объем работ, указанный в соглашении. По предварительным подсчетам, сумма убытков, нанесенных госпредприятию составляет почти пять миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях Херсонской ТЭЦ и в офисах коммерческих учреждений, сотрудники СБ Украины изъяли документацию, которая подтверждает причастность должностных лиц ТЭЦ к присвоению и легализации государственных средств, "черную" бухгалтерию и наличные.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 2 ч. 364 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

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