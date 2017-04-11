Правоохоронці в Одесі затримали чоловіків, що вимагали 40 тис дол у місцевого жителя

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ОДЕСА-КИЇВ. 11 квітня. УНН. Слідчі прокуратури та СБУ в Одеській області затримали двох підозрюваних, які вимагали від одесита гроші, погрожуючи йому розправою. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

В ході слідчо-оперативних дій встановлено, що затримані вимагали та отримали від одесита 40 тисяч доларів США, погрожуючи потерпілому вбивством.

“Наразі прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання за попередньою змовою групою осіб). Затриманим вже повідомлено про підозру”, — зазначили у прес-службі відомства.

На даний момент вирішується питання про обрання вказаним особам запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадвємо, 11 квітня підозрюваних у вчиненні розбою на 16 млн грн затримано на Закарпатті.

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