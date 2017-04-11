Правоохранители в Одессе задержали мужчин, которые требовали 40 тыс долл у местного жителя

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 61161 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 107174 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 164682 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 120878 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119252 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113980 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105214 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107285 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103747 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 156512 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители в Одессе задержали мужчин, которые требовали 40 тыс долл у местного жителя

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ОДЕССА-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Следователи прокуратуры и СБУ в Одесской области задержали двух подозреваемых, которые требовали от одессита деньги, угрожая ему расправой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В ходе следственно-оперативных действий установлено, что задержанные требовали и получили от одессита 40 тыс долл долларов США, угрожая потерпевшему убийством.

“Сейчас прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.4 ст.189 УК Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц). Задержанным уже сообщено о подозрении ”, - отметили в пресс-службе ведомства.

На данный момент решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Нагадвемо, 11 апреля подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн грн задержан в Закарпатье .

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