Правоохранители в Одессе задержали мужчин, которые требовали 40 тыс долл у местного жителя
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 11 апреля. УНН. Следователи прокуратуры и СБУ в Одесской области задержали двух подозреваемых, которые требовали от одессита деньги, угрожая ему расправой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В ходе следственно-оперативных действий установлено, что задержанные требовали и получили от одессита 40 тыс долл долларов США, угрожая потерпевшему убийством.
“Сейчас прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч.4 ст.189 УК Украины (вымогательство по предварительному сговору группой лиц). Задержанным уже сообщено о подозрении ”, - отметили в пресс-службе ведомства.
На данный момент решается вопрос об избрании указанным лицам меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Нагадвемо, 11 апреля подозреваемых в совершении разбоя на 16 млн грн задержан в Закарпатье .