Правоохоронці у столиці затримали жінку-посадовця, яка отримала хабар у вигляді іномарки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Правоохоронці затримали секретаря бюджетної комісії однієї з селищних рад Київської області, яка отримала другу частину хабара у вигляді іномарки та 5 тис. грн, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
За інформацією прес-служби столичної прокуратури, жінку-посадовця співробітники Нацполіції разом з СБУ та під процесуальним керівництвом прокуратури Києва затримали після передачі другої частини хабаря, яку вона отримала у вигляді автомобіля “Volkswagen Sharan” та грошових коштів у сумі 5 тисяч гривень.
При цьому уточнили у відомстві, перша частина хабаря складала 2 тисячі доларів США та була одержана зловмисницею у листопаді поточного року.
За даними слідства, зазначили у прокуратурі, неправомірну вигоду посадовець зажадала від підприємця за сприяння у прийнятті позитивного рішення головою та членами виконкому селищноï ради про надання дозволу на розміщення двох МАФів на території вказаного селища.
На даний час затриманій особі готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Як повідомляв УНН, правоохоронці затримали на хабарі у 35 тисяч доларів арбітражного керуючого Дніпропетровського державного ливарно-механічного заводу.