Правоохоронці та контролери неефективно борються з фальсифікатом алкоголю через корупційну складову - О.Цильвік

При цьому, за словами експерта, інформувати споживача про ризики щодо якості та небезпечності продуктів харчування повинна держава.

“Держава має зобов’язання інформувати споживачів щодо безпечності та якості продукції, у тому числі, і щодо ризиків на цьому (алкогольному, — ред) сегменті ринку. Потрібно розуміти, що бізнес має на меті виключно заробіток, і він буде шукати шляхи обходу видатків для того, щоб здешевити продукцію і реалізувати її кінцевому споживачеві. А споживач, навпаки, в умовах економічної кризи змушений шукати товар, який буде дешевше, тобто йому по кишені. Таким чином за відсутності ще й державного контролю за цим сегментом ринку ми отримуємо ситуацію, коли люди сподіваються що у торгівельній мережі купують алкогольний виріб і він щонайменше буде відповідати нормативним документам, тобто щонайменше буде безпечним для споживача, але купує підробки”, — сказав О. Цільвік.

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Він зазначив, що через відсутність бажання у держави контролювати і наводити лад на внутрішньому споживчому ринку, люди все частіше купують фальсифікований алкоголь з відповідними наслідками.

“Наприклад, нас зверталися наші колеги — активісти, з тим, що у передмістях Києва у магазинах реалізується горілка на 30% дешевша від нормальної ціни, за умови її легального потрапляння на прилавок і за зовнішніми ознаками експерти кажуть, що акцизні марки підроблені і зовнішні ознаки, однак споживачі купують такий алкогольний продукт”, — зазначив О.Цільвік.

Окрім того, експерт наголосив що контролювати якість продукції на алкогольному ринку має Держпродспоживслужба, ДФС та Нацполіція, однак їхня діяльність не є ефективною, ймовірно, через корупційну складову. А споживачі за цю бездіяльність платять власним здоров’ям, а іноді й життям.

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“Що стосується алкогольних напоїв, то звісно податкова — це потужний орган який зобов’язаний проводити діяльність щодо тих суб’єктів, які ухиляються від оподаткування, це їх пряме зобов’язання. Правоохоронці теж, бо це нелегальна торгівля. Тобто, ми маємо три органи, але чому ні один з них ефективно не діє, мені складно сказати. Мабуть, є певна зацікавленість у якихось колах. Бо от наприклад, потужне підприємство ліпить на маркуванні свої реквізити, де вони знаходяться, і ніхто не може дістатися до них і перевірити чому вони ліплять ці акцизні марки фальсифіковані. Це ж абсурд.

Тобто, в першу чергу, немає бажання вирішити цю проблему, тому що комусь це щодня приносить кошти. Які в тому числі за рахунок надзвичайно великої рентабельності, бо там у них пляшка горілки з собівартістю 15 грн, а реалізують її за 50 нелегально, коли в торгівельній мережі горілка коштує щонайменше 70. Ну це ж надзвичайно великий прибуток. І цих коштів вистачає для того, щоб включити корупційну складову. І зацікавити певних службовців не виконувати свої функціональні обов’язки”, — розповів О.Цільвік.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, нелегальний ринок алкоголю відбирає у держави близько 9 млрд грн.

Також нагадаємо, сурогат, як переконують лікарі, дуже небезпечний для здоров’я людини. У випадках вживання його у великих дозах — можливі серйозні наслідки, такі як втрата зору, чи навіть летальний кінець.