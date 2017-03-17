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Правоохранители и контроллеры неэффективно борются с фальсификатом алкоголя из-зи коррупционной составляющей - О.Цильвик

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. В условиях экономического кризиса, потребитель находится в поиске более дешевого товара, а потому Украинцы все чаще наталкиваются на суррогатный алкоголь. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик.

При этом, по словам эксперта, информировать потребителя о рисках по качеству и опасности продуктов питания должно государство.

"У государства есть обязательство информировать потребителей относительно безопасности и качества продукции, в том числе, и о рисках на этом (алкогольном, - ред) сегменте рынка. Нужно понимать, что бизнес имеет целью исключительно заработок, и он будет искать пути обхода расходов для того, чтобы удешевить продукцию и реализовать ее конечному потребителю. А потребитель, наоборот, в условиях экономического кризиса вынужден искать товар, который будет дешевле, то есть ему по карману. Таким образом при отсутствии еще и государственного контроля за этим сегментом рынка мы получаем ситуацию, когда люди надеются, что в торговой сети покупают алкогольное изделие и оно не менее будет соответствовать нормативным документам, то есть как минимум будет безопасным для потребителя, но покупает подделки", - сказал А. Цильвик.

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Он отметил, что из-за отсутствия желания у государства контролировать и наводить порядок на внутреннем потребительском рынке, люди все чаще покупают фальсифицированный алкоголь с соответствующими последствиями.

"Например, к нам обращались наши коллеги - активисты, с тем, что в пригородах Киева в магазинах реализуется водка на 30% дешевле обычной цены, при условии ее легального попадания на прилавок и по внешним признакам эксперты говорят, что акцизные марки поддельные и внешние признаки, однако потребители покупают такой алкогольный продукт", - отметил О.Цильвик.

Кроме того, эксперт отметил что контролировать качество продукции на алкогольном рынке должна Госпродпотребслужба, ГФС и Нацполиция, однако их деятельность неэффективна, вероятно, из-за коррупционной составляющей. А потребители за это бездействие платят своим здоровьем, а иногда и жизнью.

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"Что касается алкогольных напитков, то конечно налоговая - это мощный орган, который обязан проводить деятельность по тем субъектам, которые уклоняются от налогообложения, это их прямое обязательство. Правоохранители тоже, потому что это нелегальная торговля. То есть у нас есть три органа, но почему ни один из них эффективно не действует, мне сложно сказать. Видимо, есть определенная заинтересованность в каких-то кругах. Потому вот например, мощное предприятие лепит на маркировке свои реквизиты, где они находятся, и никто не может добраться до них и проверить почему они лепят эти акцизные марки фальсифицированы. Это же абсурд.

То есть, в первую очередь, нет желания решить эту проблему, так как кому-то это ежедневно приносит деньги. Которые в том числе за счет чрезвычайно большой рентабельности, там у них бутылка водки с себестоимостью 15 грн, а реализуют ее за 50 нелегально, когда в торговой сети водка стоит минимум 70. Ну это же очень большая прибыль. И этих средств хватает для того, чтобы включить коррупционную составляющую. И заинтересовать определенных служащих не выполнять свои функциональные обязанности", - рассказал О.Цильвик.

Напомним, как сообщал УНН, нелегальный рынок алкоголя отбирает у государства около 9 млрд грн.

Также напомним, суррогат, как уверяют врачи, очень опасен для здоровья человека. В случаях применения его в больших дозах - возможны серьезные последствия, такие как потеря зрения, даже летальный исход.

Украинские Национальные Новости

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