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Правоохоронці шукають вибухівку у суді Кропивницького

Правоохоронці шукають вибухівку у суді Кропивницького

Київ • УНН

 • 9252 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У центрі Кропивницького правоохоронці та вибухотехніки шукають вибухівку у приміщенні Ленінського суду міста. Повідомляє кореспондент УНН, з посиланням на прес-службу поліції Кропивницького.

“Близько 13.30 телефоном на лінію МНС надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного з судів Кропивницького може знаходитись вибухівка. На місце події виїхали поліцейські, рятувальники, вибухотехніки. Проводиться обстеження, інформація перевіряється”, — повідомили в правоохоронних органах.

Рух транспорту на вул.Великiй Перспективнiй у зв’язку з повiдомленням про замiнування Ленiнського районного суду перекритий, додали у поліції.

Нагадаємо, 30 березня спеціалісти- вибухотехніки шукали вибухівку у будівлі апеляційного суду Одеси.

 

Українські Національні Новини

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