Правоохоронці шукають вибухівку у суді Кропивницького

“Близько 13.30 телефоном на лінію МНС надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного з судів Кропивницького може знаходитись вибухівка. На місце події виїхали поліцейські, рятувальники, вибухотехніки. Проводиться обстеження, інформація перевіряється”, — повідомили в правоохоронних органах.

Рух транспорту на вул.Великiй Перспективнiй у зв’язку з повiдомленням про замiнування Ленiнського районного суду перекритий, додали у поліції.

Нагадаємо, 30 березня спеціалісти- вибухотехніки шукали вибухівку у будівлі апеляційного суду Одеси.