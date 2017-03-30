Правоохоронці шукають вибухівку у суді Кропивницького
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 березня. УНН. У центрі Кропивницького правоохоронці та вибухотехніки шукають вибухівку у приміщенні Ленінського суду міста. Повідомляє кореспондент УНН, з посиланням на прес-службу поліції Кропивницького.
“Близько 13.30 телефоном на лінію МНС надійшло повідомлення про те, що у приміщенні одного з судів Кропивницького може знаходитись вибухівка. На місце події виїхали поліцейські, рятувальники, вибухотехніки. Проводиться обстеження, інформація перевіряється”, — повідомили в правоохоронних органах.
Рух транспорту на вул.Великiй Перспективнiй у зв’язку з повiдомленням про замiнування Ленiнського районного суду перекритий, додали у поліції.
Нагадаємо, 30 березня спеціалісти- вибухотехніки шукали вибухівку у будівлі апеляційного суду Одеси.