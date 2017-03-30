Правоохранители ищут взрывчатку в суде Кропивницкого

"Около 13.30 по телефону на линию ГСЧС поступило сообщение о том, что в помещении одного из судов Кропивницкого может находиться взрывчатка. На место происшествия выехали полицейские, спасатели, взрывотехники. Проводится обследование, информация проверяется ", - сообщили в правоохранительных органах.

Движение транспорта на вул.Великiй перспективные в связи с сообщением о замiнування Ленинского районного суда перекрыт, добавили в полиции.

Напомним, 30 марта специалисты-взрывотехники искали взрывчатку в здании апелляционного суда Одессы .