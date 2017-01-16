Правоохоронці розпочали розслідування за фактом загибелі офіцера ЗСУ на Полтавщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом загибелі військовослужбовця військової служби за контрактом Збройних Сил України на Полтавщині. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.
“Попередньо встановлено, що капітана з вогнепальним пораненням голови було виявлено співслужбовцем біля автомобільного парку на території військової частини”, — повідомили у прокуратурі.
На місце події прибула слідчо-оперативна група поліції, працівники швидкої медичної допомоги, які констатували смерть військовослужбовця.
За інформацією прес-служби, найбільш вірогідною є версія, що військовослужбовець покінчив життя самогубством.
За цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч.1 ст.115 КК України.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим Миргородського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Полтавській області.