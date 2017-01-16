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Правоохранители начали расследование по факту гибели офицера ВСУ в Полтавской области

Правоохранители начали расследование по факту гибели офицера ВСУ в Полтавской области

Киев • УНН

 • 6822 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Правоохранители начали досудебное расследование по факту гибели военнослужащего военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины в в Полтавской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

"Предварительно установлено, что капитан с огнестрельным ранением головы был обнаружен сослуживцем возле автомобильного парка на территории воинской части", - сообщили в прокуратуре.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, работники скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть военнослужащего.

По информации пресс-службы, наиболее вероятна версия, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.115 УК Украины.

Проведение досудебного расследования поручено следователям Миргородского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Полтавской области.

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