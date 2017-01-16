Правоохранители начали расследование по факту гибели офицера ВСУ в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Правоохранители начали досудебное расследование по факту гибели военнослужащего военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины в в Полтавской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
"Предварительно установлено, что капитан с огнестрельным ранением головы был обнаружен сослуживцем возле автомобильного парка на территории воинской части", - сообщили в прокуратуре.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, работники скорой медицинской помощи, которые констатировали смерть военнослужащего.
По информации пресс-службы, наиболее вероятна версия, что военнослужащий покончил жизнь самоубийством.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч.1 ст.115 УК Украины.
Проведение досудебного расследования поручено следователям Миргородского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Полтавской области.