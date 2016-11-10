Правоохоронці провели обшуки в одному з департаментів Луганської обласної ВЦА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Вчора, 9 листопада правоохоронці провели обшуки в департаменті економічного розвитку Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, а також за місцем проживання начальника Департаменту та керівників його структурних підрозділів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, які займають керівні посади, безпідставно щомісячно нараховували протягом 2016 року завищені премії підлеглим працівникам Департаменту та у подальшому, зловживаючи службовим становищем привласнювали їх всупереч інтересам служби з метою власного збагачення.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України.
Так, 9.11.2016 слідчими прокуратури Луганської області спільно з оперативними працівниками Управління Служби безпеки України в Луганській області проведено обшуки у місті Сєвєродонецьку Луганської області за місцем проживання та роботи начальника Департаменту та керівників його структурних підрозділів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та грошові кошти у значних розмірах, а також документи, що мають значення для розслідування кримінального правопорушення.
Слідчі дії тривають.