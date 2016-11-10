Правоохранители провели обыски в одном из департаментов Луганской областной ВГА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Вчера, 9 ноября правоохранители провели обыски в департаменте экономического развития Луганской областной военно-гражданской администрации, а также по месту жительства начальника Департамента и руководителей его структурных подразделений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица Департамента экономического развития, торговли и туризма Луганской областной военно-гражданской администрации, которые занимают руководящие должности, безосновательно ежемесячно начисляли течение 2016 года завышенные премии подчиненным работникам Департамента и в дальнейшем, злоупотребляя служебным положением присваивали их вопреки интересам службы с целью собственного обогащения.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.
Так, 9.11.2016 года следователями прокуратуры Луганской области совместно с оперативными работниками Управления Службы безопасности Украины в Луганской области проведены обыски в городе Северодонецке Луганской области по месту жительства и работы начальника Департамента и руководителей его структурных подразделений.
Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и денежные средства в крупных размерах, а также документы, имеющие значение для расследования уголовного преступления.
Следственные действия продолжаются.