Правоохоронці продовжують розкривати нові факти корупції у Кличка - журналіст

“Сьогодні на брифінгу голова ДФС Вадим Мельник повідомив нові факти про розслідування розкрадання командою Кличка з бюджету Києва. Зараз ДФС розслідує дев'ять кримінальних проваджень, а чотирьом особам вже оголошено підозри”, - написав він.

Журналіст вказав на цікаві факти, які правоохоронцям вдалося виявити під час розслідування.

“Деякі директори фірм навіть не були в курсі, що вони директори та виконують замовлення від КП. А от керівник субпідрядної компанії, яка виконувала замовлення Київпастрансу, взагалі перебуває на обліку у психдиспансері з діагнозом "роздвоєння особистості". Інші субпідрядники гроші від міста отримують, а роботи не виконують. Ще в деяких випадках роботи виконуються, але не субпідрядниками. Заплутано, так?” - зазначив блогер.

Він наголосив на тому, що чітко зрозуміло у цій справі лише те, що суми збитків необхідно рахувати у мільйонах.

“Наприклад, Київський метрополітен фігурує у справі про розкрадання 9 млн, а Київпастранс - 40 млн. І таких справ у правоохоронців дев'ять. Всі київські корупціонери Кличка з ним включно мають бути викриті та покарані. Бо так і будемо далі жити з проривами труб біля ТРЦ, аварійними мостами та проїздом у метро по 30 грн”, - резюмував Сергій Грішин.