Правоохоронці продовжують посилено охороняти центр Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Центр Києва, а саме площу Конституції та урядовий квартал силовики продовжують охороняти у посиленому режимі. Їх кількість дещо зросла, до того ж кожен у повній амуніції, передає кореспондент УНН.
Водночас, речниця поліції Києва Оксана Блищик підтвердила УНН, що кількість правоохоронців, що перебувають в урядовому кварталі – збільшилася.
«Посилення було, але в нас нема інформації стосовно точної кількості правоохоронців, які забезпечують правопорядок в центрі міста», - зазначила Блищик.
Зазначимо, що о 18:00 на площі Конституції ( площа перед Верховною Радою – ред. ) розпочалася акція, на якій очікують екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
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