Правоохранители продолжают усиленно охранять центр Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Центр Киева, а именно площадь Конституции и правительственный квартал силовики продолжают охранять в усиленном режиме. Их количество несколько увеличилось, причем каждый в полной амуниции, передает корреспондент УНН.
В то же время, пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик подтвердила УНН, что количество правоохранителей, которые находятся в правительственном квартале — увеличилась.
“Усиление было, но у нас нет информации о точное количество правоохранителей, которые обеспечивают правопорядок в центре города”, — отметила Блищик.
Отметим, что в 18:00 на площади Конституции (площадь перед Верховной Радой — ред.) началась акция, на которой ожидают экс-губернатора Одесской области Саакашвили.
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