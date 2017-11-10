Правоохоронці прийшли із обшуками до голови НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак в ефірі News one заявила, що до неї додому прийшли з обшуками, передає УНН.
Голова НАЗК запевнила, що правоохоронці “прийшли з порушення процесуальних прав”, а також почали відбирати пояснення у нічний час.
У свою чергу правоохоронці зазначили, що прийшли до Корчак, аби вручити повістку свідку з метою проведення подальших слідчих дій.
Проте, за їх словами, мати чоловіка Корчак закрила детектива у квартирі і дві години утримувала. У зв’язку із цим вони змушені були викликати поліцію.
Як повдіомляв УНН, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) допитало голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталію Корчак.