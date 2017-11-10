Правоохранители пришли с обысками к голове НАПК

Председатель НАПК заверила, что правоохранители “пришли с нарушением процессуальных прав”, а также начали отбирать объяснения в ночное время.

В свою очередь правоохранители отметили, что пришли к Корчак, чтобы вручить повестку свидетелю с целью проведения дальнейших следственных действий.

Однако, по их словам, мать мужа Корчак закрыла детектива в квартире и два часа удерживала. В связи с этим они вынуждены были вызвать полицию.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет, есть ли коррупционные признаки в получении премий и надбавок членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.