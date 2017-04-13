Правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповування у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Запоріжжі правоохоронці викрили та припинили діяльність міжрегіонального злочинного угруповування, що намагалось поставити на потік виготовлення та збут метамфітаміну. Про це повідомили у прес-службі управління СБУ у Запорізькій області, передає УНН.
“Як з’ясувалось, жителі Одеси та Житомира винайняли у Запоріжжі будинок, де намагалися виготовляти метамфітамін з метою його збуту. Співробітники управління Служби безпеки України у Запорізькій області спільно з поліцією викрили діяльність міжрегіонального угруповання та затримали його учасників. Правоохоронці полювали за зловмисниками та задокументували кілька епізодів їх злочинної діяльності з продажу невеликих кількостей психотропів, а коли „ділки“ наважились реалізувати велику партію психотропу затримали їх на „гарячому“”, -повідомили у відомстві.
Під час затримання у членів злочинного угруповання вилучили понад двісті грамів метамфітаміну, який на “чорному” ринку міг коштувати близько 300 тис. грн.
В ході обшуків у квартирі злочинців вилучено 50 тис.грн, які зловмисники отримали від попередньої “угоди”, майже 100г готового метамфітаміну і прекурсори, інгредієнти а також обладнання для виготовлення наркотику.
Розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, організоване групою осіб).
Членам угрупування оголошено про підозру у скоєнні вказаного злочину. Один із зловмисників взятий під варту, стосовно ще двох вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Зараз проводяться оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, 12 квітня затримали правоохоронця, який постачав наркотики, викрили на Чернігівщині.