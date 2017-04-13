Правоохранители пресекли деятельность преступной группировки в Запорожье

“Как выяснилось, жители Одессы и Житомира сняли в Запорожье дом, где пытались изготавливать метамфетамин с целью его сбыта. Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Запорожской области совместно с полицией разоблачили деятельность межрегиональной группировки и задержали его участников. Правоохранители охотились за злоумышленниками и задокументировали несколько эпизодов их преступной деятельности по продаже небольших количеств психотропов, а когда „дельцы“ решились реализовать крупную партию психотропных веществ задержали их на „горячем“ ”, - сообщила в ведомстве.

Во время задержания у членов преступной группировки изъяли более двухсот граммов метамфетамина, который на “черном” рынке мог стоить около 300 тыс. грн.

В ходе обысков в квартире преступников также изъято 50 тыс. грн., которые злоумышленники получили от предыдущей “сделки”, почти 100г готового метамфетамина и прекурсоры, ингредиенты а также оборудование для изготовления наркотика.

Начато уголовное производство по ч.2 ст.307 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, организованное группой лиц).

Членам группировки объявлено о подозрении в совершении указанного преступления. Один из злоумышленников взят под стражу, в отношении еще двух решается вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас проводятся оперативно-следственные действия.

Напомним, 12 апреля задержали милиционера, который поставлял наркотики, разоблачили на Черниговщине .