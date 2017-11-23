Правоохоронці прикрили гральні заклади на Волині
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИІВ. 23 листопада. УНН. Оперативники Управління захисту економіки у Волинській області припинили діяльність двох гральних закладів, які функціонували у центрі міста Нововолинськ. Про це інформує прес-служба управління захисту економіки у Волинській області, передає УНН.
Діяльність цих закладів здійснювалась в цілодобовому режимі та була замаскована під виглядом інтернет-клубів.
Під час обшуків працівники поліції вилучили 25 одиниць комп’ютерної техніки та інше додаткове обладнання, за допомогою якого здійснювались азартні ігри в режимі "онлайн-гри".
Працівники поліції проводять усі необхідні заходи для проведення експертиз обладнання, яке було вилучено, та встановлення осіб, причетних до організації та підтримки функціонування нелегальних клубів.
Правопорушникам загрожує покарання, у виді штрафу від 170 тисяч до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.
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