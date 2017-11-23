Правоохоронці прикрили гральні заклади на Волині

Діяльність цих закладів здійснювалась в цілодобовому режимі та була замаскована під виглядом інтернет-клубів.

Під час обшуків працівники поліції вилучили 25 одиниць комп’ютерної техніки та інше додаткове обладнання, за допомогою якого здійснювались азартні ігри в режимі "онлайн-гри".

Працівники поліції проводять усі необхідні заходи для проведення експертиз обладнання, яке було вилучено, та встановлення осіб, причетних до організації та підтримки функціонування нелегальних клубів.

Правопорушникам загрожує покарання, у виді штрафу від 170 тисяч до 680 тисяч гривень з конфіскацією грального обладнання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці прикрили гральні заклади на Кіровоградщині