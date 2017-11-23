Правоохранители прикрыли игорные заведения на Волыни
Киев • УНН
ЛУЦК-Киев. 23 ноября. УНН. Оперативники Управления защиты экономики в Волынской области пресекли деятельность двух игорных заведений, которые функционировали в центре города Нововолынск. Об этом сообщает пресс-служба управления защиты экономики в Волынской области, передает УНН.
Деятельность этих учреждений осуществлялась в круглосуточном режиме и была замаскирована под видом интернет-клубов.
Во время обысков работники полиции изъяли 25 единиц компьютерной техники и другое дополнительное оборудование, с помощью которого осуществлялись азартные игры в режиме "онлайн-игры".
Работники полиции проводят все необходимые меры для проведения экспертиз оборудования, которое было изъято, и установлению лиц, причастных к организации и поддержки функционирования нелегальных клубов.
Правонарушителям грозит наказание, в виде штрафа от 170 тысяч до 680 тысяч гривен с конфискацией игрового оборудования.
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