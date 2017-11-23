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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 72854 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 60227 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68025 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 76109 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116289 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 142784 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107359 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108784 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Правоохранители прикрыли игорные заведения на Волыни

Правоохранители прикрыли игорные заведения на Волыни

Киев  •  УНН

 • 10720 просмотра

ЛУЦК-Киев. 23 ноября. УНН. Оперативники Управления защиты экономики в Волынской области пресекли деятельность двух игорных заведений, которые функционировали в центре города Нововолынск. Об этом сообщает пресс-служба управления защиты экономики в Волынской области, передает УНН.

Деятельность этих учреждений осуществлялась в круглосуточном режиме и была замаскирована под видом интернет-клубов.

Во время обысков работники полиции изъяли 25 единиц компьютерной техники и другое дополнительное оборудование, с помощью которого осуществлялись азартные игры в режиме "онлайн-игры".

Работники полиции проводят все необходимые меры для проведения экспертиз оборудования, которое было изъято, и установлению лиц, причастных к организации и поддержки функционирования нелегальных клубов.

Правонарушителям грозит наказание, в виде штрафа от 170 тысяч до 680 тысяч гривен с конфискацией игрового оборудования.

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