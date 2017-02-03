Правоохоронці попередили кримінальні розбірки на Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Вчора, 2 лютого, співробітники Управління кримінальної поліції попередили проведення кримінальної “стрілки” у Мелітополі. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області.
Правоохоронці отримали інформацію про те, що в Мелітополі місцеві кримінальні елементи планували переділ сфер тіньового впливу.
Поліцейські знали, що бандити повинні бути озброєні, тому діяли на випередження.
Вчора ввечері по вулиці Садовій поліцейські затримали три автомобілі з учасниками “стрілки”.
Під час огляду транспортних засобів у автомобілі виявлено та вилучено автомат АК-74У та понад сорок набоїв. Також виявлено травматичний пістолет “Форт” з набоями.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибухівкою). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, 30 січня у Запоріжжі обстріляли авто, у якому знаходилась дитина .