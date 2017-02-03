Правоохранители предупредили криминальные разборки в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Вчера, 2 февраля, сотрудники Управления криминальной полиции пресекли проведение криминальной "стрелки" в Мелитополе. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.
Правоохранители получили информацию о том, что в Мелитополе местные криминальные элементы планировали передел сфер теневого влияния.
Полицейские знали, что бандиты должны быть вооружены, поэтому действовали на опережение.
Вчера вечером по улице Садовой полицейские задержали три автомобиля с участниками «стрелки».
При осмотре транспортных средств в автомобиле обнаружено и изъято автомат АК-74У и более сорока патронов. Также обнаружено травматический пистолет "Форт" с патронами.
Начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, 30 января в Запорожье обстреляли авто, в котором находился ребенок .