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Правоохоронці перекрили канал просочення службової інформації в аеропорту "Одеса"

Правоохоронці перекрили канал просочення службової інформації в аеропорту "Одеса"

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Прокурори обласної прокуратури спільно зі слідчими та співробітниками оперативних підрозділів Управління Служби безпеки в області розкрили протиправний канал витоку приватної, службової інформації в Одеському аеропорту. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Одеської області.

Як з’ясували правоохоронні відомства, співробітники фірми, які мали забезпечувати програмування та обслуговування техніки, насправді могли "записувати" все внутрішнє службове життя стратегічного об’єкту інфраструктури.

І це в той час, як серед основних завдань, що були поставлені перед підприємством, мав стати захист інформаційних систем та експлуатація камер відеоспостереження.

Відтак, за даними слідства фірма організувала тривале спостереження та запис з більш ніж понад 50 пристроїв інформації щодо службових, господарських питань діяльності об’єкту, будівництва нової злітної смуги.

Серед них можливість несанкціонованого доступу до камер спостереження у робочих кабінетах прикордонників, митній зоні, функціонування каси, бухгалтерії, приміщень для особистого догляду, кабінетів співробітників міжнародного аеропорту.

Також представники підприємства мали протиправний доступ до камер залу офіційних делегацій, де перебували офіційні представники України та іноземних держав.

Закон забороняє незаконне придбання, збут та використання спеціальних засобів негласного отримання інформації, одержання якої легально можливо лише на підставі ухвали суду, в рамках санкціонованих слідчих дій у кримінальному провадженні.

Наразі правоохоронні органи перевіряють дані щодо витоку та торгівлі приватними даними з Одеського аеропорту.

Проводяться обшуки в адміністративних та службових приміщеннях аеропорту, кабінетах підприємства, помешканнях співробітників цієї фірми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації є тяжким злочином, за скоєння якого Закон передбачає до 7 років ув’язнення (ч. 2 ст. 359 КК України).

Нагадаємо, поліція перевіряла повідомлення про замінування одеського аеропорту.

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