Правоохранители перекрыли канал утечки служебной информации в аэропорту "Одесса"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной, служебной информации в Одесском аэропорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Одесской области.
Как выяснили правоохранительные ведомства, сотрудники фирмы, которые должны были обеспечивать программирования и обслуживания техники, на самом деле могли "записывать" все внутреннее служебное жизни стратегического объекта инфраструктуры.
И это в то время, как среди основных задач, поставленных перед предприятием, должен был стать защита информационных систем и эксплуатация камер видеонаблюдения.
Поэтому, по данным следствия фирма организовала длительное наблюдение и запись с более чем более 50 устройств информации относительно служебных, хозяйственных вопросов деятельности объекта, строительства новой взлетной полосы.
Среди них возможность несанкционированного доступа к камерам наблюдения в рабочих кабинетах пограничников, таможенной зоне, функционирования кассы, бухгалтерии, помещений для личного ухода, кабинетов сотрудников международного аэропорта.
Также представители предприятия имели противоправный доступ к камерам зала официальных делегаций, где находились официальные представители Украины и иностранных государств.
Закон запрещает незаконное приобретение, сбыт и использование специальных средств негласного получения информации, получение которой легально возможно только на основании решения суда, в рамках санкционированных следственных действий в уголовном производстве.
Сейчас правоохранительные органы проверяют данные об утечке и торговли частными данными с Одесского аэропорта.
Проводятся обыски в административных и служебных помещениях аэропорта, кабинетах предприятия, помещениях сотрудников этой фирмы.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
За незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации является тяжким преступлением, за совершение которого Закон предусматривает до 7 лет лишения свободы (ч. 2 ст. 359 УК Украины).
Напомним, полиция проверяла сообщения о заминировании одесского аэропорта.