Правоохранители перекрыли канал утечки служебной информации в аэропорту "Одесса"

КИЕВ. 30 мая. УНН. Прокуроры областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной, служебной информации в Одесском аэропорту. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Одесской области.