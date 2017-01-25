Правоохоронці опитали 40 підлітків у справі про стрілянину в хлопчика у Дніпрі
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 25 січня. УНН. Поліція опитала 40 підлітків і відпрацювали три школи у справі про стрілянину в шестирічного хлопчика у Дніпрі. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.
Крім того, правоохоронці провели подворовий обхід, під час якого опитали понад 30 мешканців прилеглих будинків. Отримати будь-яку інформацію, яка б допомогла в розкритті злочину, поки що не вдалося. Зараз оперативні роботи тривають.
Нагадаємо, 23 січня, близько 21:30 у Дніпрі по вул.20 років Перемоги шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення. Хлопчика прооперували, він залишається в реанімації. Як стало відомо, у дитину стріляли з пневматичної зброї.