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Правоохоронці опитали 40 підлітків у справі про стрілянину в хлопчика у Дніпрі

Правоохоронці опитали 40 підлітків у справі про стрілянину в хлопчика у Дніпрі

Київ • УНН

 • 7639 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 25 січня. УНН. Поліція опитала 40 підлітків і відпрацювали три школи у справі про стрілянину в шестирічного хлопчика у Дніпрі. Про це УНН-Центр повідомили у ГУНП у Дніпропетровській області.

Крім того, правоохоронці провели подворовий обхід, під час якого опитали понад 30 мешканців прилеглих будинків. Отримати будь-яку інформацію, яка б допомогла в розкритті злочину, поки що не вдалося. Зараз оперативні роботи тривають.

Нагадаємо, 23 січня, близько 21:30 у Дніпрі по вул.20 років Перемоги шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення. Хлопчика прооперували, він залишається в реанімації. Як стало відомо, у дитину стріляли з пневматичної зброї.

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