Правоохоронці опитали 40 підлітків у справі про стрілянину в хлопчика у Дніпрі

Крім того, правоохоронці провели подворовий обхід, під час якого опитали понад 30 мешканців прилеглих будинків. Отримати будь-яку інформацію, яка б допомогла в розкритті злочину, поки що не вдалося. Зараз оперативні роботи тривають.

Нагадаємо, 23 січня, близько 21:30 у Дніпрі по вул.20 років Перемоги шестирічний хлопчик отримав вогнепальне поранення. Хлопчика прооперували, він залишається в реанімації. Як стало відомо, у дитину стріляли з пневматичної зброї.