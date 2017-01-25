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Правоохранители опросили 40 подростков по делу о стрельбе в мальчика в Днепре

Правоохранители опросили 40 подростков по делу о стрельбе в мальчика в Днепре

Киев • УНН

 • 7638 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 25 января. УНН. Полиция опросила 40 подростков и отработала три школы в деле о стрельбе в шестилетнего мальчика в Днепре. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Кроме того, правоохранители провели подворовой обход, во время которого опросили более 30 жителей близлежащих домов. Получить любую информацию, которая помогла бы в раскрытии преступления, пока не удалось. Сейчас оперативные работы продолжаются.

Напомним, 23 января, около 21:30 в Днепре по ул. 20 лет Победы шестилетний мальчик получил огнестрельное ранение. Мальчика прооперировали, он остается в реанимации. Как стало известно, в ребенка стреляли из пневматического оружия.

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