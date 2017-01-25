Правоохранители опросили 40 подростков по делу о стрельбе в мальчика в Днепре

Кроме того, правоохранители провели подворовой обход, во время которого опросили более 30 жителей близлежащих домов. Получить любую информацию, которая помогла бы в раскрытии преступления, пока не удалось. Сейчас оперативные работы продолжаются.

Напомним, 23 января, около 21:30 в Днепре по ул. 20 лет Победы шестилетний мальчик получил огнестрельное ранение. Мальчика прооперировали, он остается в реанимации. Как стало известно, в ребенка стреляли из пневматического оружия.