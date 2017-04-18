Правоохоронці Одеси виявили нарколабораторію у 25-річного киянина

Так, за місцем проживання 25-річного киянина правоохоронці вилучили дві скляні банки загальним об’ємом 4 літри, 40 полімерних пакетів із речовиною рослинного походження, попередньо — канабіс, а також зелені рослини у кількості 10 шт. Також у квартирі киянина виявлено обладнання для виготовлення та збуту наркотичних засобів: натрієві лампи, датчики тепла та світла, вентилятори, електронні ваги, електронну ложку та 125 чистих полімерних пакетів.

Встановлено, що вказану речовину правопорушник вирощував у своєму помешканні з метою подальшого збуту. Вилучені під час обшуку речові докази направлені до Одеського експертно-криміналістичного центру для проведення експертиз.

“Відомості по вказаним фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч.1 ст.310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України”, — зазначили у прес-службі ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, 14 квітня правоохоронці затримали на Одещині водія маршрутки, який на роботі вживав наркотики.