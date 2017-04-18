Правоохранители Одессы обнаружили нарколабораторию у 25-летнего киевлянина

Так, по месту жительства 25-летнего киевлянина правоохранители изъяли две стеклянные банки общим объемом 4 литра, 40 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения, предварительно — каннабис, а также зеленые растения в количестве 10 шт. Также в квартире киевлянина обнаружено оборудование для изготовления и сбыта наркотических средств: натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы, электронную ложку и 125 чистых полимерных пакетов.

Установлено, что указанное вещество правонарушитель выращивал в своей квартире с целью последующего сбыта. Изъятые при обыске вещественные доказательства направлены в Одесский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертиз.

“Ведомости по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины”, — отметили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Напомним, 14 апреля правоохранители задержали в Одесской водителя маршрутки, который на работе употреблял наркотики.