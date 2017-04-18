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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30164 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 96229 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 149547 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113784 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114823 просмотра

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Правоохранители Одессы обнаружили нарколабораторию у 25-летнего киевлянина

Правоохранители Одессы обнаружили нарколабораторию у 25-летнего киевлянина

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 18 апреля. УНН. Во время санкционированного обыска квартиры 25-летнего мужчины правоохранители изъяли более пяти килограммов вещества растительного происхождения. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Так, по месту жительства 25-летнего киевлянина правоохранители изъяли две стеклянные банки общим объемом 4 литра, 40 полимерных пакетов с веществом растительного происхождения, предварительно — каннабис, а также зеленые растения в количестве 10 шт. Также в квартире киевлянина обнаружено оборудование для изготовления и сбыта наркотических средств: натриевые лампы, датчики тепла и света, вентиляторы, электронные весы, электронную ложку и 125 чистых полимерных пакетов.

Установлено, что указанное вещество правонарушитель выращивал в своей квартире с целью последующего сбыта. Изъятые при обыске вещественные доказательства направлены в Одесский экспертно-криминалистический центр для проведения экспертиз.

“Ведомости по указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч.1 ст.310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины”, — отметили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Напомним, 14 апреля правоохранители задержали в Одесской водителя маршрутки, который на работе употреблял наркотики.

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