Правоохоронці на Сумщині розпочали провадження щодо викрадення військового майна

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. За фактом викрадення військової техніки з однієї з військових частин на Сумщині розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі військової прокуратури Центрального регіону.

Так, за інформацією прес-служби, у 2014 році під час мобілізації до військової частини для потреб Збройних Сил України надійшли вантажні автомобілі ГАЗ-52 та ГАЗ-53, які використовувались військовою частиною в районах виконання завдань.

Наприкінці 2016 року вказані автомобілі були повернуті до пункту постійної дислокації — військової частини.

Втім, під час вивчення було встановлено, що зазначені автомобілі в грудні 2016 року були здані військовослужбовцями частини до пункту приймання металобрухту, за що останні отримали кошти.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.410 (викрадення військовослужбовцем військової техніки вчинене в умовах особливого періоду) КК України.

Досудове розслідування проводить військова прокуратура Сумського гарнізону.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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