Правоохранители в Сумской области начали производство о похищении военного имущества
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По факту похищения военной техники из одной из воинских частей в Сумской области начато уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.
Так, по информации пресс-службы, в 2014 году во время мобилизации в военную часть для нужд Вооруженных Сил Украины поступили грузовые автомобили ГАЗ-52 и ГАЗ-53, которые использовались военной частью в районах выполнения задач.
В конце 2016 года указанные автомобили были возвращены в пункт постоянной дислокации - воинской части.
Впрочем, во время изучения было установлено, что указанные автомобили в декабря 2016 года были сданы военнослужащими части в пункт приема металлолома, за что последние получили средства.
По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.410 (похищение военнослужащим военной техники совершенное в условиях особого периода) УК Украины.
Досудебное расследование проводит военная прокуратура Сумского гарнизона.