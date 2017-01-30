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Правоохранители в Сумской области начали производство о похищении военного имущества

Киев • УНН

 • 5338 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. По факту похищения военной техники из одной из воинских частей в Сумской  области начато уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

Так, по информации пресс-службы, в 2014 году во время мобилизации в военную часть для нужд Вооруженных Сил Украины поступили грузовые автомобили ГАЗ-52 и ГАЗ-53, которые использовались военной частью в районах выполнения задач.

В конце 2016 года указанные автомобили были возвращены в пункт постоянной дислокации - воинской части.

Впрочем, во время изучения было установлено, что указанные автомобили в декабря 2016 года были сданы военнослужащими части в пункт приема металлолома, за что последние получили средства.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.410 (похищение военнослужащим военной техники совершенное в условиях особого периода) УК Украины.

Досудебное расследование проводит военная прокуратура Сумского гарнизона.

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