Правоохоронці на Одещині розкрили потрійний злочин

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ОДЕСА-КИЇВ. 4 січня. УНН. В Одеській області, в селі Долинське Ренійського району, троє зловмисників, побивши місцевого жителя і заволодівши його мисливською рушницею та мобільним телефоном, заштовхали постраждалого в багажник автомобіля і зникли в невідомому напрямку. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.

До чергової частини Ренійського відділення поліції звернулася жінка, яка повідомила, що на одній з вулиць міста Рені з багажника легкового автомобіля чутно стогін людини.

Прибувши на місце події, поліцейські в закритому багажнику іномарки виявили власника транспортного засобу, а в салоні автомобіля — 18-річного жителя м.Рені. Побачивши поліцейських, двоє його спільників зникли в невідомому напрямку.

З’ясовуючи обставини події, правоохоронці встановили, що затриманий в компанії двох своїх знайомих віком 22 і 25 років вживав спиртні напої. Перебуваючи в нетверезому стані, компанія вирішила поїхати в сусіднє з райцентром село, де колись жила бабуся одного з них, щоб перевірити цілісність майна в домоволодінні. Прибувши в с.Долинське молоді люди зупинили машину біля будинку і хотіли увійти до двору, проте хвіртка була замкнена. Щоб потрапити всередину, вони спробували перелізти через паркан. Саме в цей час до свого домоволодіння під’їхав сусід — син померлої власниці і дядько одного зі зловмисників. Побачивши чоловічі силуети на паркані, він дістав зі свого автомобіля мисливську рушницю і, не здогадуючись про наміри невідомих, здійснив попереджувальний постріл вгору. Поки чоловік перезаряджав рушницю, зловмисники підбігли до нього, побили і заволоділи його рушницею і мобільним телефоном. Цього покарання для чоловіка їм здалося замало, і вони, помістивши потерпілого в багажник його ж автомобіля, поїхали до м.Рені, де продовжили розпивати алкоголь.

“Завдяки небайдужості громадян, які вчасно звернулися по допомогу до правоохоронців, один із нападників був затриманий”, — розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Ізмаїльського відділу поліції капітан поліції Олександр Суржик. -

Постраждалому надано медичну допомогу, зараз небезпеки для його життя і здоров’я немає. В одному з кривдників він упізнав свого племінника. Викрадену рушницю і мобільний телефон вилучено.

За цими фактами Ренійським відділенням поліції розпочато кримінальні провадження, передбачені ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.2 ст.186 (грабіж) і ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Зловмисник відповідно до ст.208 КПК України затриманий, його перевіряють на причетність до аналогічних злочинів, скоєних на території Одеської області. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження його спільників.

За вчинене зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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