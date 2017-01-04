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Правоохранители в Одесской области раскрыли тройное преступление

Правоохранители в Одесской области раскрыли тройное преступление

Киев • УНН

 • 7167 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 4 января. УНН. В Одесской области, в селе Долинское Ренийского района, трое злоумышленников, избив местного жителя и завладев его охотничьим ружьем и мобильным телефоном, затолкали пострадавшего в багажник автомобиля и скрылись в неизвестном направлении. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В дежурную часть Ренийского отделения полиции обратилась женщина, которая сообщила, что на одной из улиц города Рени из багажника легкового автомобиля слышен стон человека.

Прибыв на место происшествия, полицейские в закрытом багажнике иномарки обнаружили владельца транспортного средства, а в салоне автомобиля - 18-летнего жителя г. Рени. Увидев полицейских, двое его сообщников скрылись в неизвестном направлении.

Выясняя обстоятельства происшествия, правоохранители установили, что задержанный в компании двух своих знакомых в возрасте 22 и 25 лет употреблял спиртные напитки. Находясь в нетрезвом состоянии, компания решила поехать в соседнее с райцентром село, где когда-то жила бабушка одного из них, чтобы проверить целостность имущества в домовладении. Прибыв в с. Долинское молодые люди остановили машину возле дома и хотели войти во двор, однако калитка была заперта. Чтобы попасть внутрь, они попытались перелезть через забор. Именно в это время к своему домовладению подъехал сосед - сын умершей владелицы и дядя одного из злоумышленников. Увидев мужские силуэты на заборе, он достал из своего автомобиля охотничье ружье и, не догадываясь о намерениях неизвестных, совершил предупредительный выстрел вверх. Пока мужчина перезаряжал ружье, злоумышленники подбежали к нему, избили и завладели его ружьем и мобильным телефоном. Этого наказания для мужчины им показалось мало, и они, поместив потерпевшего в багажник его же автомобиля, поехали в Рени, где продолжили распивать алкоголь.

"Благодаря неравнодушию граждан, которые вовремя обратились за помощью к правоохранителям, один из нападавших был задержан", - рассказал временно исполняющий обязанности начальника Измаильского отдела полиции капитан полиции Александр Суржик.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, сейчас опасности для его жизни и здоровья нет. В одном из обидчиков он узнал своего племянника. Похищенное ружье и мобильный телефон изъяты.

По этим фактам Ренийским отделением полиции начаты уголовные производства, предусмотренные ч.2 ст.289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.2 ст.186 (грабеж) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украина. Злоумышленник согласно ст.208 УПК Украины задержан, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Одесской области. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения - содержание под стражей. Принимаются меры по установлению местонахождения его сообщников.

За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

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