Правоохоронці на Луганщині виявили схованку з боєприпасами
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Співробітники поліції та СБУ виявили у м.Щастя Луганської області у напівзруйнованому гаражі схованку з боєприпасами. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області, передає УНН.
“В ході реалізації оперативної інформації, у підвалі напіврозібраного гаражу, що по вул. Донецькій м. Щастя, під грудою сміття у мішку правоохоронці виявили „закладку“ з боєприпасами. Зі схованки вилучено: мінометна міна калібру 82 мм, постріл РПГ-7С, постріл ОГ-9, дев’ять гранат, три запали УЗРГМ та близько 600 набоїв різного калібру”, — йдеться у повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 КК України “Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами”. Правоохоронці з’ясовують осіб, причетних до організації схованки.
Нагадаємо, небезпечні боєприпаси, які знаходились у покинутому будинку прифронтовій Миколаївці, виявили правоохоронці Донеччини.