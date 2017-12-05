Правоохранители в Луганской области обнаружили тайник с боеприпасами
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Сотрудники полиции и СБУ обнаружили в г.Счастье Луганской области в полуразрушенном гараже тайник с боеприпасами. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Луганской области, передает УНН.
“В ходе реализации оперативной информации, в подвале полуразобранной гаража по ул. Донецкой г. Счастье, под грудой мусора в мешке правоохранители обнаружили „закладку“ с боеприпасами. Из тайника изъято: минометная мина калибра 82 мм, выстрел РПГ-7С, выстрел ОГ-9, девять гранат, три запала УЗРГМ и около 600 патронов различного калибра”, — говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 263 УК Украины “Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами”. Правоохранители выясняют лиц, причастных к организации тайника.
Напомним, опасные боеприпасы, которые находились в заброшенном доме в прифронтовой Николаевке, обнаружили правоохранители Донцкой области.