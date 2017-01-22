Правоохоронці мають матеріали щодо низки замахів і вбивств за "схемою А.Геращенка" - А.Аваков

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 січня. УНН. Замах на Антона Геращенко, запобігання СБУ — елемент в ланцюзі низки злочинів, що утворюють систему з центром впливу поза Україною. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає УНН.

“Нацполіція і СБУ мають факти і матеріалами розслідувань щодо ще цілої низки епізодів, як виконаних, так і таких, що владося запобігти, вбивств, розроблених злочинцями за схожою схемою, в тому числі і резонансних. Затримані вчора СБУ кілери продовжують ланцюг затримань останнього часу, підісланих кілерів по низці справ, що розробляються Національною поліцією.
Питання оприлюднення цих матеріалів наразі обговорюється в органах розслідування”, — написав міністр.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України запобігли замаху на народного депутата України, операція з ліквідації нардепа, за даними спецслужби, керувався з території Російської Федерації. Згодом з'явилася інформація, що цим нардепом виявився Антон Геращенко. Він підтвердив цю інформацію.

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