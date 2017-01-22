Правоохранители имеют материалы по ряду покушений и убийств по "схеме А.Геращенко" - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Покушение на Антона Геращенко, предотвращения СБУ - элемент в цепи ряда преступлений, образующих систему с центром влияния вне Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает УНН.
"Нацполиция и СБУ имеют факты и материалами расследований по еще целому ряду эпизодов, как выполненных, так и таких, что удалось предотвратить, убийств, разработанных преступниками по схожей схеме, в том числе и резонансных. Задержанные вчера СБУ киллеры продолжают цепь задержаний последнего времени, подосланных киллеров по ряду дел, которые разрабатываются Национальной полицией.
Вопрос обнародования этих материалов пока обсуждается в органах расследования", - написал министр.
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили покушение на народного депутата Украины, операция по ликвидации нардепа, по данным спецслужбы, руководствовалась с территории Российской Федерации. Впоследствии появилась информация, что этим нардепом оказался Антон Геращенко. Он подтвердил эту информацию.