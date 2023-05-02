Правоохоронці мають консультуватися з АРМА під час планування арешту активів - експерт

Деталі

За словами Рябченка, до АРМА нерідко потрапляють активи, які неможливо ані продати, ані передати в управління. Через це навантаження на Агентство збільшується, що заважає сконцентруватися на ефективному управлінні іншими активами.

Цитата

“Це питання підіймається не один рік. Ми пам’ятаємо і недобудови Войцеховського, і інші проблемні активи. Планування перед арештом дозволило б правоохоронним органам отримувати інформацію, що є ось такий актив, за первинними ознаками зрозуміло, що він проблемний, або навіть не проблемний – будь-який актив. Залучалася б АРМА, слідчі, прокурори, за потреби – зовнішні експерти, хтось, хто б володів спеціальними знаннями, вміннями і навичками оцінити, що з цим активом можна робити. Можливо цей актив взагалі не треба передавати в управління. І тоді б було менше дорікань на АРМА, і навантаження на них би знизилося. Тобто в них би не було сотні активів, вони б могли сконцентруватися на тих активах, в яких реально можна зберегти їх економічну вартість, що і є завданнями Агентства. Або навіть підвищити їх економічну вартість. А щодо деяких активів, які були безнадійними – вони б просто залишалися під арештом, щоб щодо них не могли бути вчинені жодні дії, які могли б змінити долю цього активу, спрямовані на виведення його з власності”, - розповів Рябченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автомобілі без коліс, недобудови та каналізаційний колектор: очільник АРМА Дмитро Жоравович розповів про проблемні арештовані активи

Нагадаємо

Раніше нардеп від “Слуги народу”, член правоохоронного комітету ВР Юлія Яцик розповіла, що правоохоронці та судді зловживають своїми правами при передачі до АРМА активів, які неможливо продати або передати в управління.

Разом з тим, керівник АРМА Дмитро Жоравович зазначив, що відомство розробило законопроект щодо залучення представників Агентства до консультацій з правоохоронцями при ухваленні рішень щодо передачі активів в управління, однак він наразі залишається без розгляду.