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Правоохранители должны консультироваться с АРМА при планировании ареста активов - эксперт

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Правоохранителям нужно проводить консультации с представителями Нацагентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) на этапе планирования ареста активов. Это позволит избежать ситуаций, когда Агентству передают активы, которыми невозможно эффективно управлять. Такое мнение журналистам УНН высказал эксперт аналитического центра "Институт законодательных идей" Тарас Рябченко.

Детали

По словам Рябченко, в АРМА нередко попадают активы, которые невозможно ни продать, ни передать в управление. Из-за этого нагрузка на Агентство увеличивается, что мешает сконцентрироваться на эффективном управлении другими активами.

Цитата

“Этот вопрос поднимается не один год. Мы помним и недострои Войцеховского, и другие проблемные активы. Планирование перед арестом позволило бы правоохранительным органам получать информацию, что есть вот такой актив, по первичным признакам понятно, что он проблемный, или даже не проблемный – любой актив. Привлекалась бы АРМА, следователи, прокуроры, при необходимости – внешние эксперты, кто-то, кто бы обладал специальными знаниями, умениями и навыками оценить, что с этим активом можно делать. Возможно этот актив вообще не надо передавать в управление. И тогда бы было меньше нареканий на АРМА, и нагрузка на них бы снизилась. То есть у них бы не было сотни активов, они бы могли сконцентрироваться на тех активах, в которых реально можно сохранить их экономическую стоимость, что и является задачами Агентства. Или даже повысить их экономическую стоимость. А по некоторым активам, которые были безнадежными – они бы просто оставались под арестом, чтобы в отношении них не могли быть совершены никакие действия, которые могли бы изменить судьбу этого актива, направленные на вывод его из собственности”, - рассказал Рябченко.

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Напомним

Ранее нардеп от “Слуги народа”, член правоохранительного комитета ВР Юлия Яцык рассказала, что правоохранители и судьи злоупотребляют своими правами при передаче в АРМА активов, которые невозможно продать или передать в управление. 

Вместе с тем, руководитель АРМА Дмитрий Жоравович отметил, что ведомство разработало законопроект о привлечении представителей Агентства к консультациям с правоохранителями при принятии решений о передаче активов в управление, однако он пока остается без рассмотрения.

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