Правоохранители должны консультироваться с АРМА при планировании ареста активов - эксперт

Детали

По словам Рябченко, в АРМА нередко попадают активы, которые невозможно ни продать, ни передать в управление. Из-за этого нагрузка на Агентство увеличивается, что мешает сконцентрироваться на эффективном управлении другими активами.

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“Этот вопрос поднимается не один год. Мы помним и недострои Войцеховского, и другие проблемные активы. Планирование перед арестом позволило бы правоохранительным органам получать информацию, что есть вот такой актив, по первичным признакам понятно, что он проблемный, или даже не проблемный – любой актив. Привлекалась бы АРМА, следователи, прокуроры, при необходимости – внешние эксперты, кто-то, кто бы обладал специальными знаниями, умениями и навыками оценить, что с этим активом можно делать. Возможно этот актив вообще не надо передавать в управление. И тогда бы было меньше нареканий на АРМА, и нагрузка на них бы снизилась. То есть у них бы не было сотни активов, они бы могли сконцентрироваться на тех активах, в которых реально можно сохранить их экономическую стоимость, что и является задачами Агентства. Или даже повысить их экономическую стоимость. А по некоторым активам, которые были безнадежными – они бы просто оставались под арестом, чтобы в отношении них не могли быть совершены никакие действия, которые могли бы изменить судьбу этого актива, направленные на вывод его из собственности”, - рассказал Рябченко.

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Напомним

Ранее нардеп от “Слуги народа”, член правоохранительного комитета ВР Юлия Яцык рассказала, что правоохранители и судьи злоупотребляют своими правами при передаче в АРМА активов, которые невозможно продать или передать в управление.

Вместе с тем, руководитель АРМА Дмитрий Жоравович отметил, что ведомство разработало законопроект о привлечении представителей Агентства к консультациям с правоохранителями при принятии решений о передаче активов в управление, однако он пока остается без рассмотрения.