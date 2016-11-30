Правоохоронці ліквідували черговий незаконний газонаповнювальний пункт у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві викрили автомобільний газонаповнювальний пункт, який діяв із порушенням вимог чинного законодавства, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
Так, в рамках операції “Акциз-2016” податковою міліцією Києва встановлено факт порушення порядку провадження господарської діяльності (без державної реєстрації в органах ДФС) на одному із автомобільних газонаповнювальних пунктів Києва, на якому здійснювалася роздрібна торгівля скрапленим газом із порушенням вимог чинного законодавства.
“Під час проведення заходів на із незаконного обігу вилучено скраплений газ та газовий модуль загальною орієнтовною вартістю 368 тис. гривень”, — йдеться у повідомленні.
Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення.
Вилучені товарно-матеріальні цінності передані на відповідальне зберігання до прийняття рішення згідно з чинним законодавством України.
Нагадаємо, нелегальні АЗС на Дніпропетровщині за 9 міс реалізували фальсифікованого пального на понад 2,3 млн грн.
При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.
“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.
Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.