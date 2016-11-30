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Правоохранители ликвидировали очередной незаконный газонаполнительный пункт в Киеве

Киев • УНН

 • 7362 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве разоблачили автомобильный газонаполнительный пункт, который действовал с нарушением требований действующего законодательства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Правоохранители ликвидировали очередной незаконный газонаполнительный пункт в Киеве

Так, в рамках операции "Акциз-2016" налоговой милицией Киева установлен факт нарушения порядка осуществления хозяйственной деятельности (без государственной регистрации в органах ГФС) на одном из автомобильных газонаполнительных пунктов Киева, на котором осуществлялась розничная торговля сжиженным газом с нарушением требований действующего законодательства.

"Во время проведения мероприятий из незаконного оборота изъяли сжиженный газ и газовый модуль общей ориентировочной стоимостью 368 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

В отношении правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Изъятые товарно-материальные ценности передали на ответственное хранение до принятия решения согласно действующему законодательству Украины.

Напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 месяцев реализовали фальсифицированного топлива на более чем 2,3 млн грн.

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.

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