Правоохоронці Київщини заарештували злочинця, що вбив і обікрав знайомого

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Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Чоловіка, який разом із поплічником жорстоко вбили свого знайомого, а потім обікрали його будинок, заарештували. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

Встановлено, що у лютому поточного року, двоє чоловіків, раніше судимі за крадіжки, домовилися пограбувати будинок свого наглядно знайомого.

Зловмисники, вирушили до домоволодіння потерпілого, та користуючись відсутністю останнього, один із них проник всередину, а інший залишався неподалік будинку та спостерігав за навколишньою обстановкою.

Однак, під час вчинення крадіжки чоловіки були помічені власником та між ними розпочалася бійка, в ході якої один із зловмисників наніс потерпілому близько 7 ударів сокирою по голові, від чого чоловік помер на місці події.

Після вбивства чоловіка, злочинці повернулися у його домоволодіння та викрали звідти ряд електроінструментів на суму більше 6 000 гривень, які в подальшому здали в ломбард, а на виручені кошти придбали наркотичні засоби.

Наступного дня після вчиненого один із зловмисників помер від передозування наркотичними засобами, а інший був затриманий працівниками поліції.

Затриманому чоловікові повідомлено про підозру у крадіжці та вбивстві. Наразі його заарештували на 2 місяці без альтернативи внесення застави.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, чоловіка, який на очах дітей вбив дружину, засудили.

Українські Національні Новини

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