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Правоохранители Киевской области арестовали преступника, что убил и обокрал знакомого

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 марта. УНН. Мужчину, который вместе с подельником жестоко убили своего знакомого, а потом обокрали его дом, арестовали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что в феврале текущего года, двое мужчин, ранее судимые за кражи, договорились ограбить дом своего  знакомого.

Злоумышленники, отправились в домовладение потерпевшего, и пользуясь отсутствием последнего, один из них проник внутрь, а другой оставался недалеко от дома и наблюдал за окружающей обстановкой.

Однако, во время совершения кражи мужчины были замечены владельцем и между ними началась драка, в ходе которой один из злоумышленников нанес пострадавшему около 7 ударов топором по голове, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

После убийства мужчины, преступники вернулись в его домовладение и похитили оттуда ряд электроинструментов на сумму более 6 тыс. гривен, которые в дальнейшем сдали в ломбард, а на вырученные деньги приобрели наркотические средства.

На следующий день после совершенного один из злоумышленников умер от передозировки наркотическими средствами, а другой был задержан работниками полиции.

Задержанному мужчине сообщено о подозрении в краже и убийстве. Сейчас его арестовали на 2 месяца без альтернативы внесения залога.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, человека, который на глазах детей убил жену, осудили.

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