Правоохоронці із понеділка готуватимуть документи для оголошення Димінського у міжнародний розшук
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Правоохоронці у понеділок, 18 грудня, розпочнуть підготовку документів для оголошення бізнесмена Петра Димінського, підозрюваного у смертельній ДТП на Львівщині, у міжнародний розшук по лінії Інтерполу. Про це повідомили УНН у правоохоронних органах.
“Після отримання повного тексту ухвали суду (про надання дозволу на затримання бізнесмена Димінського — ред.), а це буде в понеділок, розпочнеться заповнення документів для оголошення його у міжнародний розшук”, — сказав співрозмовник агентства.
Нагадаємо, суд задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про затримання бізнесмена Петра Димінського за підозрою у скоєнні смертельної ДТП на Львівщині.
12 грудня Димінському повідомили про підозру.
Як повідомляв УНН, ДТП сталася 18 серпня близько 15:00 на автодорозі Львів-Краковець біля села Ямельня Яворівського району. Водій автомобіля Mercedes Benz С65 скоїв зіткнення з автомобілем Opel Astra під керуванням 31-річної жительки одного із сіл Яворівського району. В результаті отриманих травм жінка-водій померла на місці події.