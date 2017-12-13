Правоохранители с понедельника будут готовить документы для объявления Дыминского в международный розыск
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Правоохранители в понедельник, 18 декабря, начнут подготовку документов для объявления бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в смертельном ДТП во Львовской области, в международный розыск по линии Интерпола. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
"После получения полного текста решения суда (о предоставлении разрешения на задержание бизнесмена Дыминского - ред.), а это будет в понедельник, начнется заполнение документов для объявления его в международный розыск", - сказал собеседник агентства.
Напомним, суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры о задержании бизнесмена Петра Дыминского по подозрению в совершении смертельного ДТП во Львовской области.
12 декабря Диминскому сообщили о подозрении.
Как сообщал УНН, ДТП произошло 18 августа около 15:00 на автодороге Львов-Краковец возле села Ямельня Яворивского района. Водитель автомобиля Mercedes Benz С65 совершил столкновение с автомобилем Opel Astra под управлением 31-летней жительницы одного из сел Яворивского района. В результате полученных травм женщина-водитель скончалась на месте происшествия.